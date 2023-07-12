Üye Girişi
Haberler

Menzil Cemaati lideri Abdülbaki El-hüseyni hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-hüseyni, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Cemaatten yapılan açıklamada; cenazenin Menzil'de defnedileceği belirtildi.

Menzil Cemaati'nin lideri olan ve cemaat mensuplarının "Gavs" olarak adlandırdığı Menzil Şeyhi Abdulbaki Erol hayatını kaybetti.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni ismini kullanan ve daha çok bu isimle anılan Erol, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Erdol bugün 14.00'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Menzil Cemaati lideri hayatını kaybetti

CEMAATTEN BİLGİLENDİRME

Cemaatten yapılan açıklamada; sağlık sorunu olanların, kadın ve çocukların yoğunluktan etkilenmemeleri için taziye ziyaretlerini ertelemeleri istendi. Öte yandan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Gavs-ı Sani Şeyh Seyyid Abdülbbld Elhüseyni hazretlerinin cenaze namazı Menzil'de kılınacaktır. Lütfen hastaneye gelerek yoğunluk oluşturmayalım. Cenaze namazına iştirak etmek isteyen kardeşlerimiz mümkün olduğunca toplu bir şekilde Menzil'e gidebilirler. Kara yoluyla gideceksek navigasyon uygulamaları üzerinden trafik durumunu takip edelim. Uygun güzergahları kullanalım. Cenaze namazına yetişmek için süratli araç kullanmayalım; trafik kurallarına uyalım. Cenaze namazına yetişemediğimiz için üzülmeyelim. Gavs-ı Sani hazretlerinin aile fertleri Menzil'de taziyeleri kabul etmeye devam edecektir."

Menzil Cemaati lideri hayatını kaybetti

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (19)

Omer Temiz:

Selamünaleyküm Allah rahmet eylesin putperestlere karşı bir kaleydi seyda Nemrud un torunlarına hiç izin vermiyordu mekanı cennet olsun inşallah ben Adıyamana gitmiştim tercih yapımı istediler ben dedimki Nemrut kimdir Allah dostları varken bu beldede.

Cevap Yaz03Yayından Kaldır
DODOK DODOK:

Sistem çöktü...

Cevap Yaz2731Yayından Kaldır
UZUNMUSTAFA:

torpagi bol olsun

Cevap Yaz3626Yayından Kaldır
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title