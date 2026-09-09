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Menteşe'deki TOKİ projesi 19 Ekim'de ihaleye çıkacak

Menteşe'deki TOKİ projesi 19 Ekim'de ihaleye çıkacak
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Emirbeyazıt Mahallesi'nde yapılması planlanan TOKİ projesinin ihale tarihi 19 Ekim 2026 olarak belirlendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Emirbeyazıt Mahallesi'nde yapılması planlanan TOKİ projesinin ihale tarihi 19 Ekim 2026 olarak belirlendi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör ile AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz tarafından yapılan açıklamada, TOKİ projesinin ihalesinin 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Proje kapsamında bin 182 konut, 10 dükkanlı ticaret merkezi ve 24 derslikli ilköğretim okulu yapılması, ayrıca altyapı ve çevre düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Açıklamada, projenin hak sahibi vatandaşlara güvenli ve modern konutlar sunmasının hedeflendiği belirtilerek, ihale tarihinin belirlenmesiyle süreçte önemli bir aşamanın geride bırakıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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