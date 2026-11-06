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Mengen Aşçılar Lisesi öğrencileri Antalya'da altın, gümüş ve bronz madalya kazandı

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Mengen Aşçılar Lisesi öğrencileri Antalya'da altın, gümüş ve bronz madalya kazandı
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Mengen Aşçılar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Antalya'daki 7. Uluslararası Gastronomi ve Miksoloji Yıldızları Buluşması'nda altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Etkinlikte yaklaşık 4 bin yarışmacı arasında ana yemek ve makarna kategorilerinde derece aldılar.

Mengen Aşçılar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Antalya'da düzenlenen 7. Uluslararası Gastronomi ve Miksoloji Yıldızları Buluşması'nda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Mengen Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Akdeniz Aşçılar Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğin, farklı ülkelerden yaklaşık 4 bin yarışmacının katılımıyla gerçekleştiği belirtildi.

Yarışmada Mengen Aşçılar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Oğuzhan Aydoğmuş'un "Liseler Arası Aşçı Ana Yemek" kategorisinde birincilik, Yağız Eren Memiş'in ise ikincilik elde ettiği ifade edildi.

"Liseler Arası Aşçı Makarna" kategorisinde yarışan Berat Aladağ'ın ise bronz madalya kazandığı kaydedildi.

Yeniçağa'da vatandaşlar sağlık ve güvenlik konularında bilgilendirildi

Yeniçağa Toplum Sağlığı Merkezi ile İlçe Emniyet Müdürlüğünce hastaneye gelen vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Yeniçağa Devlet Hastanesindeki etkinlikte, organ bağışının önemi, dolandırıcılık suçları ve mal varlığına karşı işlenen suçlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Geredeli ve Yeniçağalı çiftçiler tarım fuarına katıldı

Geredeli ve Yeniçağalı çiftçiler, Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen tarım fuarına katıldı.

Yeniçağa Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gerede Ziraat Odası ile Gerede ve Yeniçağa İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerinin ortaklaşa düzenledikleri program kapsamında çiftçilerin Hendek'te düzenlenen tarım fuarını ziyaret ettiği ifade edildi.

Tarım sektöründeki yenilikleri yakından takip etmek, modern tarım teknolojileri hakkında bilgi edinmek ve sektördeki gelişmeleri yerinde incelemek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette çiftçilerin, tarım makinelerini, ekipmanları ve yeni üretim teknolojilerini görme fırsatı bulduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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