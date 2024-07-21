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Menemen'de tren kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

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İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden Mehmet Akkurt, eşi Bediha ve annesi Emine Akkurt'un cenazeleri toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden aile üyeleri için Yanıkköy Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine aile yakınları ve mahalleli katıldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin hafif ticari araca çarpması sonucu yaşamını yitiren aynı aileden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Mehmet Akkurt (52), eşi Bediha (47) ve annesi Emine Akkurt'un (73) cenazeleri, yakınları tarafından Menemen Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yanıkköy Mezarlığı'na getirildi.

Aile yakınlarının yanı sıra mahallelinin katıldığı cenaze töreninde, bazı aile üyeleri gözyaşlarını tutamadı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından burada toprağa verildi.

Mehmet Akkurt'un Yanıkköy Mahallesi'nde yaşadığı, burada çiftçilik yaptığı, kazada kullandığı hafif ticari aracı yaklaşık 2 ay önce satın aldığı ve annesi Emine Akkurt'u Menemen Devlet Hastanesi'ne götürürken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaza

İzmir-Uşak seferini yapan yolcu treni, dün Yahşelli Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Mehmet Akkurt'un kullandığı 35 CCJ 880 plakalı hafif ticari araca çarpmış, kazada sürücü Akkurt, eşi Bediha ve annesi Emine Akkurt'un olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Emine Akkurt Tren Kazası Menemen İzmir Yaşam Güncel Haberler

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