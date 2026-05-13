İzmir'de devrilen tırdaki 2 kişi öldü
İzmir'in Menemen ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu sürücü ve yanında bulunan yolcu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ömer Faruk Uygun (29) yönetimindeki 06 DGG 078 plakalı tır, Kuzey Ege Otoyolu İzmir istikametinde bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü ile yanındaki Burhan Çotur'un (65) kaza yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
Uygun ve Çotur'un cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.