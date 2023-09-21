Menemen'de sahte kimlikle yakalanan firariye 20 tabanca ve mermi ele geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde, sahte kimlik kullanan bir firarinin evinde yapılan baskında 20 tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Firarinin yaklaşık 11 yıldır firarda olduğu belirlendi.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, yeğenine ait bilgilerin bulunduğu sahte kimliği kullanan M.Ç.'nin evine yapılan baskında 20 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinde 12 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası ve yaklaşık 11 yıldır firar olduğu belirlenen M.Ç.'nin (45) savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin sahte kimlik kullanarak 'silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından kimlik sorgulaması yapılan şüpheli M.Ç, yeğeninin kimlik bilgilerinin üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığını belirledi. Emniyete götürülen şüphelinin yapılan sorgusunda, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma' suçlarından kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu ve yaklaşık 11 yıldır firarda bulunduğu belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin adresine arama kararı çıkarıldı. Adreste yapılan aramalarda, 20 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfekle bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.