Menemen'de Sokaklar Suyla Doldu

Güncelleme:
İzmir'in Menemen ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu 29 Ekim Mahallesi'nde sokaklar suyla doldu ve bazı evlerin bahçelerinde su baskınları yaşandı. Mahalleli, sürekli yaşanan bu sorunun çözülmesini talep ediyor.

MENEMEN'DE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Menemen ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde 180 ve 169 numaralı sokaklarda su birikintileri oluştu. Mahallede birçok sokak suyla dolarken, bazı müstakil evlerin bahçelerinde su baskını meydana geldi.

Bölge sakinlerinden emekli, evli ve 2 çocuk babası Ali Dağ (63), "Az yağmurlarda bile su doluyor. Mazgallar tıkalı mı'Temizlenmiyor mu? Teknik olarak bilemiyorum ama sürekli aynı sorunu yaşıyoruz. Muhit olarak hep böyle" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

