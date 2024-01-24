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Menemen'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Silah Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

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İzmir'in Menemen ilçesinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız silah ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, ruhsatsız silah bulunduran ve dolandırıcılık suçuna karıştığı öne sürülen aynı aileden S.K, H.K. ve F.K. hakkında arama ve gözaltı kararı verdi. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Kazımpaşa Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenledi. Aramalarda ruhsatsız tabanca, 2 otomatik pompalı tüfek, 2 kırma tüfek ile bu silahlara ait şarjör ve fişek ele geçirildi. Ekipler, S.K'yi gözaltına aldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız silah ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, ruhsatsız silah bulunduran ve dolandırıcılık suçuna karıştığı öne sürülen aynı aileden S.K, H.K. ve F.K. hakkında arama ve gözaltı kararı verdi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Kazımpaşa Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenledi.

Aramalarda ruhsatsız tabanca, 2 otomatik pompalı tüfek, 2 kırma tüfek ile bu silahlara ait şarjör ve fişek ele geçirildi.

Ekipler, S.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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