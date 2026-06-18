Menemen'de el sanatları ürünleri sergisi açıldı
İzmir'in Menemen ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen sergide, geleneksel Türk el sanatları kursiyerlerinin 65 eseri beğeniye sunuldu.
İzmir'in Menemen ilçesinde geleneksel Türk el sanatları kursiyerlerinin ürünleri, beğeniye sunuldu.
Halk Eğitimi Merkezi ile İlçe Müftülüğü işbirliğinde, Kent 2 Fatih Sultan Mehmet Camisi'nin bahçesinde açılan sergide, halk eğitimi merkezi kursiyerlerinin 65 eseri yer aldı.
Sergiyi gezen ziyaretçiler kurs ve eserler hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA / Esra Ünsal