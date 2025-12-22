Haberler

Utku'nun ölümünde 'akran zorbalığı' iddiası

Güncelleme:
İzmir'in Menemen ilçesinde yüksekten düşerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki Kemal Utku Taş'ın olay öncesi akran zorbalığına uğradığı iddiaları aile tarafından yargıya taşındı. Aile, başka evlatların benzer acılar yaşamaması için yetkililere çağrıda bulundu.

İZMİR'in Menemen ilçesinde yüksekten düşme sonucu hayatını kaybeden Kemal Utku Taş'ın (16) olay öncesi gittiği okul gezisinde akran zorbalığına uğradığı iddiasıyla ailesi, avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Anne Tuğba Aras, "Akran zorbalığı ilk kez benim oğluma yapılmadı ama son olsun diye uğraşıyorum. İstiyorum ki sesimi duysunlar. Başka evlatlar sebepsiz yere ölmesin" dedi.

Menemen ilçesinde Yıldız Tınaz İzmirlioğlu Anadolu Lisesi'nde okuyan 10'uncu sınıf öğrencisi Kemal Utku Taş, 20 Kasım'da Eskişehir ve Ankara'ya düzenlenen okul gezisine katıldı. Gezinin ardından eve dönen Taş, 23 Kasım sabah saatlerinde İngilizce kursuna gideceğini söyleyip, evden ayrıldı. Geri dönmeyen Kemal Utku Taş'ın 30 Ağustos Mahallesi'ndeki metruk bir binadan düşüp, hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsinin ardından toprağa verilen Taş'ın ölümünde intihar ihtimali üzerinde duruldu. Bir süre sonra bazı okul arkadaşlarının Kemal Utku Taş'ın gezi sırasında psikolojik ve fiziksel akran zorbalığına uğradığını iddia ettiği öğrenildi. Bu iddiaları daha sonra öğrenen aile, konuyu avukatları aracılığıyla yargıya taşıdı.

'BAŞKA EVLATLAR ÖLMESİN'

Oğlunun ölümünden sonra yaşadıkları süreci anlatan Tuğba Aras, "Akran zorbalığı ilk kez benim oğluma yapılmadı ama son olsun diye uğraşıyorum. İstiyorum ki sesimi duysunlar. Başka evlatlar sebepsiz yere ölmesin. Oğlum böyle bir sonu hak etmedi. Buna sebep olanlar serbestçe dolaşıyorlar. Biz hala nefes alamıyoruz. Hepimiz psikolojik destek alıyoruz. Ciğerimin yangını sönmüyor. Belki oğlumu rüyamda görürüm diye uyumak istiyorum ama yapamıyorum. Herkes sesime ses versin ki ciğerime düşen yangın başkasının ciğerine düşmesin. Kimse evladıyla sınanmasın. Çok kez kanser anlattım ve bu kanserleri onun gözlerinin içine bakarak yendim. Beni hastalıklar veya kemoterapi yıkmadı ama oğlumun ölümü benim hayatla bağımı kopardı" ifadelerini kullandı.

'BABALAR AYAKTA DA ÖLÜYORMUŞ'

Utku'nun babası Haluk Taş ise "Zamanında omzumda gezdirdiğim oğlumun tabutunu omzumda taşıdım ve onu toprağa verdim. Babalar ayakta da ölebiliyormuş. Baştan her şey normaldi. İşin acı tarafı sonradan çıktı. Vefatın ardından okuldan arkadaşları eve gelince akran zorbalığını öğrendik. Öğretmenleri bize hiçbir şey olmadığını söyledi. Gelen öğrenciler Utku'nun çok üzerine gidildiğini söyledi. Acımız çok büyük. İşi yargıya taşıdık" diye konuştu.

'AKRAN ZORBALIĞI KONUSUNDA KANUNDA BOŞLUKLAR VAR'

Olayı yargıya taşıdıklarını belirten ailenin avukatı Ömer Bayraktar da "Yaşanan bu olay akran zorbalığının ulaştığı boyutun çok net bir göstergesidir. Utku'nun kaybı okullardaki güvenlik zafiyetinin, rehberlik ve psikolojik destek sistemindeki eksikliklerin ne kadar vahim olduğunu da bizlere göstermektedir. Türkiye'de hiçbir anne-baba, evladını okula gönderirken 'Acaba çocuğum bugün sağ salim dönebilecek mi', 'Arkadaşları tarafından bir zorbalığa uğrayacak mı' kaygısı yaşamamalıdır. Ülkemizde bu alanda maalesef boşluk var. Akran zorbalığına dair özel bir kanun bulunmamaktadır. Bu boşluk hem mağdurları korumakta yetersiz kalmakta hem de failler açısından caydırıcılığı ortadan kaldırmaktadır. Bizler bu hususta başka ailelerin ve çocukların da bu acıları ve zorbalığı yaşamaması adına Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak hareket ederek akran zorbalığı noktasında gerekli çalışmaları yapmasını, bu hususta okullarda öğrencilere ve velilerine gerekli seminerlerin verilmesinin arttırılmasını ilgililerden talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
