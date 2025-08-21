Menemen'de 22 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

İzmir'in Menemen ilçesinde, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 22 yıl hapis cezası bulunan B.A. yakalandı. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü için yapılan operasyonda firari kişiyi ele geçirdi.

İzmir'in Menemen ilçesinde 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.A'nın (41) Menemen ilçesinde olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince belirlenen adrese yapılan baskında firari hükümlü yakalandı.

Hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
