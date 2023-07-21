Menemen Belediyesi, Kıbrıs gazilerini kutlamalara götürdü

Menemen Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için Menemen Muharip Gaziler Derneği mensubu 20 Kıbrıs gazisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine götürdü. Lefkoşa'daki törenlere katılan Kıbrıs gazileri duygulu anlar yaşadı.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemen Muharip Gaziler Derneğine mensup 20 kahraman Kıbrıs gazisi ile birlikte, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gitti. Pehlivan, ayrıca kutlama töreni için körfez turundan Kıbrıs'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pistinin açılış törenlerinde de hazır bulundu.

Menemen Belediyesi tarafından Kıbrıs'a götürülen Menemen Muharip Gaziler Derneğine mensup 20 Kıbrıs gazisi, gündüz yapılan açılış törenlerinin ardından akşam saatlerinde gerçekleştirilen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katıldı. Menemen Belediyesi korteji eşliğinde geçit töreninde yer alan gazilerin geçişi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları tarafından ilgiyle karşılandı.

Resmi geçit töreni sonrası 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlamaları ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşan Aydın Pehlivan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde soydaşlarımıza yapılan zulmün son bulması için bundan 49 yıl önce Başbakan Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcıları Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş önderliğinde yapılan barış harekatının haklılığına değindi.

"Kıbrıs Türkü büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır"

KKTC'nin kuruluşunun 40. yıl dönümünde, soydaşlarımızın özgür ve bağımsız yaşayabilmelerinde yapılan harekatın ve dolayısıyla şehitlerimiz ve gazilerimizin büyük pay sahibi olduğuna değinen, Pehlivan, "Onlar için ne yapsak az. Onlara minnet borçluyuz. Bu vatan uğruna canlarını hiçe sayan gazilerimiz için her zaman hizmet etmeye devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemli bir gücü var. Çünkü yanı başında anavatan var, Türkiye var, Türk halkı var. Dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla, aynı duyguyla, aynı inançla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olacağız. Ülkemiz, Kıbrıs Barış Harekatını Kıbrıs Adası'nın eşit sahiplerinden biri olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirmiştir. Bu konudaki kararlılığımızı tüm dünya bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında bir kez daha görmüştür. Kıbrıs Adası'nın ve Akdeniz'in zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, bugün olduğu gibi gelecekte de, karşılarında Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kararlılığını bulacaklardır. Bizler Kıbrıs Adası'nın Akdeniz'de gerginlik alanı değil, huzur ve barışın simgesi olmasını istemekteyiz. Nitekim bugün açılan Uluslararası Ercan Havalimanı da bunun bir göstergesidir. Barış isteyenlere her zaman dost elimizi uzatmaya açığız. Aksi takdirde de Anadolu ve Kıbrıs'taki Türk milletinin karşılıklı bağlılığının ve gücünü sorgulayanlar, ne kadar büyük bir yanılgı içinde olduklarını 49 yıl önce acı tecrübelerle anlamışlardır. Kıbrıs Türkü, büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu gerçeği değiştirme hayali içinde olanlar beyhude bir amaç uğruna çabaladıklarını er ya da geç fark edeceklerdir" dedi. - İZMİR