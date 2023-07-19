Menderes'te meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Menderes ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Sürücü Yusuf İslam Koçak'ın ifadesine göre, kazaya yol açan aracı sollamak isterken başka bir aracın kendisini sıkıştırması sonucu kaza gerçekleşti. Kazada tüm kusurun hafif ticari araç sürücüsünde olduğu belirlendi.

İZMİR'in Menderes ilçesinde 5 ölümlü kazaya yol açan sürücü Yusuf İslam Koçak'ın (19) savcılık ifadesi ortaya çıktı. Koçak'ın ifadesinde, normal bir hızla giderken önünde aniden duran aracı sollamak istediğini ve bu sırada arkadan gelen bir başka aracın kendisini sıkıştırdığını ve bu sırada Özer'in kullandığı otomobile yandan çarptığını söyledi. Koçak, ayrıca kazanın büyük olduğunu düşünmeyip, yoluna devam ettiğini öne sürdü.

Kaza, 30 Haziran'da saat 19.30 sıralarında, Menderes ilçesi Gölcükler Mahallesi İzmir-Aydın kara yolunda meydana geldi. Gaziemir'den Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer (57) yönetimindeki, içinde 11 kişinin olduğu 34 DEB 698 plakalı otomobile, Yusuf İslam Koçak'ın kullandığı 35 ADF 564 plakalı hafif ticari araç yandan çarptı. Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp, karşı yönden gelen İsmail Akdar'ın (50) kullandığı 09 BU 404 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada, otomobildeki Sibel Özer (54) ile Şengül Akbaş (64) yaşamını yitirdi, her 2 araçtaki 23 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Özcan Özer ile oğlu Ali Alperen Özer (18) ve minibüsteki Mustafa Kemal Karaca da kurtarılamadı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan Yusuf İslam Koçak'ın, kazadan sonra Kısıkköy Mobilyacılar Sitesi'ne girip, aracını yol kenarına park ederek beklediği de ortaya çıktı. Bu sırada sitede görevli güvenlik görevlilerinden birinin araçtan şüphelenip, plakasını not aldığı, sosyal medyada gördüğü kaza görüntülerindekiyle aynı olduğunu görünce de jandarmaya ihbar ettiği öğrenildi.