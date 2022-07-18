Menderes'te Başkanvekili CHP'li Erkan Özkan oldu

İZMİR'in Menderes ilçesinde belediye başkanı olarak görev yaptığı dönemde yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan Mustafa Kayalar'ın yerine geçecek başkanvekili, gerçekleştirilen seçimle CHP grubunun adayı Erkan Özkan oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak 2019 yerel seçimlerinde Menderes Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Kayalar, yolsuzluk iddiaları nedeniyle geçen 5 Temmuz günü gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Kayalar'ın görevinin sonlanmasının ardından yerine geçecek başkanvekili için bugün meclis toplantısında seçim yapıldı. Seçim sonucunda CHP adayı Erkan Özkan belediye başkanvekili oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hukuka aykırı bir şekilde görevinden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanımız Mustafa Kayalar'ın yerine seçilen Başkanvekili Erkan Özkan'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Menderes halkının iradesine hiç firesiz sahip çıkan meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.