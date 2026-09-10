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Menderes Belediyesi soruşturmasında 1 gözaltı daha

Menderes Belediyesi soruşturmasında 1 gözaltı daha
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İZMİR'de Menderes Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında avukat E.G. gözaltına alındı.

İZMİR'de Menderes Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında avukat E.G. gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 4 Ağustos günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda Başkan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez de daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

'ÇİÇEK TUTUKLANDI'

Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez, Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyesi Emre Pala, Belediye Meclis Üyesi Ferdi Hepyılmaz ve Mustafa Pala tutuklandı. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni Ö.C.K., Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimar A.B.Y., Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü S.D., Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü H.Y., ile sivil vatandaşlar İ.P., ve A.P., adli kontrolle salıverildi.

Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında avukat E.G. gözaltına alındı. Bu arada Çiçek ile E.G.'nin WhatsApp üzerinden cinsel içerikli yazışmalarının da olduğu öne sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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