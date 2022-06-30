Memurken tuttuğu günlükleri, 83 yaşında kitaplaştırdı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde emekli sağlık memuru Yusuf Acar (83), görev yaptığı dönemde gittiği köy ve mahallelerde tuttuğu günlüklerini kitaplaştırdı. 28 yıl önce emekli olan Acar, 35 yıllık memurluk hayatında yaklaşık 10 bin kişi ile görüştü. Acar, görüştüğü kişilerin ilginç hayat hikayelerini kitabında anlattığını belirterek, "Kitabımda Hakkari bölgesinde yaşayan ve mensubu olduğum Hani Aşreti'ni de anlattım. Kitabımı tamamlamak üzereyim. Önümüzdeki ay da bastırmayı düşünüyorum" dedi.

İpekyolu'na bağlı Alipaşa Mahallesi'nde yaşayan 16 çocuk babası ve 45 torunu olan ortaokul mezunu emekli sağlık memuru Yusuf Acar, memurluk hayatı boyunca gittiği köylerde yaşayan yaklaşık 10 bin kişi ile görüştü. Acar, bu kişilerle yaptığı görüşmelerde edindiği bilgileri günlük olarak tuttu. Hayat hikayelerini, aşiretlerini ve soy bilgilerini günlüğüne ekleyen Acar, 1994 yılında emekli oldu. 35 yıllık memurluk hayatı boyunca edindiği bilgileri titizlikle saklayan Acar, çocuklarından da destek alarak kitabını hazırlamaya başladı. 2 yıldır tutuğu notları çocukları ile birlikte inceleyen ve onları önem sırasına göre yeniden düzenleyen Acar, hem mensubu olduğu Hani Aşireti'ni hem de görüştüğü kişileri soy bilgileri ile birlikte yaşam tarzlarını anlattı.

Memurluk hayatı boyunca önemli dostluklar edindiğini de anlatan Acar," Gittiğim her köyde görüştüğüm insanları not alırdım. Köylerde yaşayan büyüklerin çoğu beni tanır. O dönemde Van'ın 600 köyünden 550 köyüne görevli olarak gittim ve orada yaşayan insanların çoğunu tanırım" dedi.