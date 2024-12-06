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Memur Sen ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı, Baskil'de Okulları Ziyaret Etti

Memur Sen ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı, Baskil'de Okulları Ziyaret Etti
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Elazığ Memur Sen ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Baskil ilçesinde okul idarecileri ve öğretmenleri ziyaret ederek, çalışmaları ve sendikal faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca sorunlarla ilgili çözüm önerileri konusunda istişarelerde bulundu.

Elazığ Memur Sen ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Baskil ilçesinde okul idarecilerini ve öğretmenleri ziyaret etti.

Bahşi, beraberinde Eğitim Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Taha Sarıgül ile ilçedeki okullarda görevli idareciler ve öğretmenlerle görüştü.

Bahşi, ziyaretlerde hem idarecilere hem öğretmenlere çalışmaları ve sendikal faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdiklerini söyledi.

Sorunlarla ilgili çözüm önerileri konusunda da istişarelerde bulunduklarını ifade eden Bahşi, misafirperverliklerinden dolayı idarecilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel
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