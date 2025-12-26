"Memur-Sen Tez Ödülleri" sahiplerini buldu

Memur-Sen'in sendikal alana akademinin ilgisini artırmak, akademik birikimi kamu görevlileri sendikacılığıyla buluşturmak ve bu alanda yeni yaklaşımlar geliştirmek amacıyla düzenlediği "Memur-Sen Tez Ödülleri"ni kazananlara ödülleri verildi.

Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Memur-Sen'in akademik anlamda yaptığı çalışmalardan bir akademisyen olarak çok büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Akademinin her şeyin ortasında olması, görünmesi ve kendisini göstermesi gereken bir alan olduğunu belirten Ünüvar, ülkeye faydalı işler üretmek için siyaset, bürokrasi, akademi ve endüstri ilişkilerinin çok iyi kurgulanması gerektiğini bildirdi.

Ünüvar, bu ilişkilerde sendikaların da ciddi katkısı olduğunu vurgulayarak, memur sendikacılığının daha iyi noktalara gelebilmesi için akademinin bu konulara daha çok ilgi duyması gerektiğini söyledi.

Akademik çalışmaların hayata geçirilmesi noktasında çeşitli kurumlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Ünüvar, şunları kaydetti:

"İşte Memur Sen ile Ankara Üniversitesi arasında yapılan çalışmalar tam da bunun bir nişanesi niteliğinde. Ama sadece tez üretmek değil, aynı zamanda belki ön lisans, lisans programlarında sendikal faaliyetlerle ilgili daha birikimli insanları yetiştirmeye kafa yormak lazım. Bu konuda belki Ankara Üniversitesi olarak, hem sosyal bilimler hem fen mühendisliği hem de sağlık bilimlerinde çok yetkin bir üniversite olarak, biraz daha üzerinde düşünmemiz, tartışmamız ve ilgili kurumlarımız, özellikle Yükseköğretim Kuruluna birtakım önerilerde bulunmamız gerekiyor. Bu çerçevede Memur-Sen'den de destek beklediğimizi ifade etmek isterim."

Akademi ve sendika arasındaki ilişkileri olgunlaştırmak, daha verimli hale getirmek gerektiğine dikkati çeken Ünüvar, ödül alan akademisyenleri tebrik etti.

"Akademi, memur sendikacılığına çok ilgisiz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise memur sendikacılığına ilişkin literatürün gelişmesi, farkındalığın artması amacıyla hareket ettiklerini dile getirerek, bugüne kadar akademiyle yaptıkları çalışmalardan ilham aldıklarını bildirdi.

Akademinin, memur sendikacılığı konusuna çok ilgisiz kaldığını ifade eden Yalçın, bu durumun işlerini zorlaştırdığını söyledi.

Akademideki tüm kürsüler, öğretiler ve müktesebatın işçi sendikacılığı üzerine kurgulandığına dikkati çeken Yalçın, bazı akademisyenlerin memur sendikacılığına ilişkin sarf ettiği ifadelerin de gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Yalçın, bu tez ödüllerini hayata geçirerek akademisyenlerin memur sendikacılığıyla ilgilenmesini teşvik etmeye çalıştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çalışmayı geleneksel hale getirdik ve yürütüyoruz. Faydalı bir çalışma oldu. Çünkü şu ana kadar bu konuda 200'e yakın tez yazılmasına vesile oldu. Bu tezler içerisinden inceleyip irdeleyerek bazılarını ödüllendirerek, bazılarına ilişkin kanaatlerimizi belirterek, belki kitaplaşma aşamasında en azından daha geniş ele alınmasını sağlayarak, kendi alanımıza ilişkin bir müktesebat oluşturmanın gayreti içerisindeyiz."

Memur sendikacılığının önünün açık olduğunu anlatan Yalçın, "Fakat gelinen noktada, bu konuda mutlaka ama mutlaka odaklanmaya ve beraber çalışma yapmaya ihtiyaç var. Bu tartışma bunun vesilesi olsun istiyoruz. Memur sendikacılığına ilişkin dikkatleri toplamak ve akademinin bu konuda doktora çalışmalarıyla, makalelerle, üniversitelerde yapacakları tartışma kürsüleriyle bu konuyu gündemlerine almalarını özellikle bekliyoruz." diye konuştu.

Kamu personel sisteminin değişime ihtiyacı olduğuna işaret eden Yalçın, bu konuda yoğunluklu tartışmalar yürüttüklerini de belirtti.

Hak kazanan akademisyenlere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından "Akademi ve Memur Sendikacılığı" paneli düzenlendi.