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Memur-Sen heyeti, COP31 hazırlıkları için Bakan Kurum'a destek sözü verdi

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Memur-Sen heyeti, COP31 hazırlıkları için Bakan Kurum'a destek sözü verdi
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığındaki heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Dönem Başkanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Görüşmede 9-20 Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31 hazırlıkları ele alındı; Yalçın destek sözü verdi, Kurum teşekkür etti.

(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığındaki heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Dönem Başkanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Memur-Sen'in resmi X hesabından yapılan paylaşımda ziyarete ilişkin şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Ali Yalçın, Genel Başkan Yardımcımız ve ILC Genel Sekreteri Hamza Öksüz ile Genel Başkan Yardımcımız Soner Can Tufanoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Dönem Başkanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Görüşmede, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek 31. Taraflar Konferansı (COP31) ile ilgili çalışmalar ele alındı. COP31 Dönem Başkanı seçilen Murat Kurum'a tebriklerini ileten Ali Yalçın, COP31 hazırlıklarını yakından takip ettiklerini belirtti. Memur-Sen olarak bu süreçte üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve organizasyona gereken desteği sunmaya hazır olduklarını dile getirdi. Bakan Murat Kurum ise destekleri dolayısıyla Memur-Sen heyetine teşekkür etti. Bu tür büyük organizasyonlarda sosyal paydaşların vereceği desteğin kendileri açısından kıymetli olduğunu ifade etti."

Kaynak: ANKA
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