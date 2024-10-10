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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, NEVÜ Rektörü ile Görüştü

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, NEVÜ Rektörü ile Görüştü
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ile bir araya gelerek üniversitenin akademik faaliyetleri ve personel hakları üzerine görüşmelerde bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ile bir araya geldi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, beraberinde Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Harun Öcal ile rektör Aktekin'i ziyaret etti.

Aktekin, üniversitelerinin sahip olduğu fiziki yapılanma, akademik ve idari kadro ile yürüttükleri faaliyetleri hakkında konuklarına bilgi verdi.

Çalışanların haklarının korunmasına yönelik önemli bir misyonu üstlenen sendikaları ve kamu yararını gözeten tüm sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini kaydeden Aktekin, bu kapsamda üniversite personelinin özlük ve sosyal haklarının korunması ve iyileştirilmesine yönelik de çalışmalarda bulunduklarını ifade etti.

Aktekin ve yönetimine teşekkür eden Yalçın ise NEVÜ yönetiminin yürüttüğü adalet ve liyakat temelli çalışmaların memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

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