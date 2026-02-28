Haberler

Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Temiz'den "28 Şubat" açıklaması

Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Temiz'den '28 Şubat' açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, 28 Şubat 'postmodern darbesi' ile ilgili basın açıklaması yaptı. Temiz, darbe sürecinin sivil ve bürokratik ayağıyla hesaplaşılması gerektiğini ve mağduriyetlerin giderilmesi için komisyon kurulmasını talep etti.

Memur-Sen Sivas Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, 28 Şubat "postmodern darbesi" nin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Temiz, sendika binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın milletin inancına, değerlerine ve siyasi iradesine kasteden bir müdahale olduğunu söyledi.

Milli iradeyi yok etmek amacıyla 29 yıl önce gerçekleştirilen 28 Şubat darbesini unutturmayacaklarını belirten Temiz, "Darbe sürecinde emperyalist güçlerin, bazı sermaye çevrelerinin, medya ve yüksek yargı mensuplarının bin yıl sürecek bir vesayet düzeni kurma iddiasıyla hareket etti. Bu karanlık plan milletin dirayetiyle boşa çıktı. Binlerce öğrencinin eğitim hakkı gasbedildi. 28 Şubat sürecinin sivil ve bürokratik ayağıyla tam anlamıyla hesaplaşılmalıdır. Giderilememiş tüm mağduriyetler ortadan kaldırılmalı, hak kaybı yaşayan tek bir kişi dahi bırakılmamalıdır. Sosyal paydaşların yer alacağı bir komisyon marifetiyle tüm mağduriyetler tespit edilerek telafi mekanizmaları işletilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı

Mustafa'nın "Nişanlım" dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Orta Doğu hava sahası kapandı: Uçuşlar durdu, gökyüzü boşaldı

Savaşın eseri
HÜDA PAR'dan İran'a yönelik saldırı sonrası askeri üslerle ilgili net tavır

HÜDA PAR'dan İran'a yönelik saldırı sonrası askeri üslerle ilgili net tavır
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
Dünyanın konuştuğu görüntü! Radarlar bu uçağı takip etti

Dünyanın konuştuğu görüntü! Tüm radarlar bu uçağı takip etti
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa kendi sahasında ağır yaralı

Fener maçı sonrası sahasında rezil oldu!