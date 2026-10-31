Memişoğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya sağlık mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında sağlık alanındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla "Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında Mutabakat Zaptı" imzalandığını bildirdi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sağlıkta uluslararası işbirliğini güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Sasho Klekovski ile 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında görüştüklerini belirten Memişoğlu, iki ülke arasındaki sağlık işbirliğini geliştirmek amacıyla "Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında Mutabakat Zaptı"nı imzaladıklarını aktardı.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Halk sağlığı, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık yatırımları ve sağlık hizmetlerinde dijitalleşme başta olmak üzere pek çok alanda ortak çalışmalarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde, sağlık alanındaki işbirliklerimizin daha da pekişeceğine gönülden inanıyor, attığımız imzaların ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA