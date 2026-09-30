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Memişoğlu, tıp öğrencilerine günde 3 milyon kişiye dokunulduğunu söyledi

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Memişoğlu, tıp öğrencilerine günde 3 milyon kişiye dokunulduğunu söyledi
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültelerine dereceyle giren öğrencilerle bir araya geldi. Memişoğlu, gençlere idealizmi kaybetmemeleri çağrısında bulunurken sağlık sisteminin günde 3 milyon insana dokunduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Şu anda sağlık sistemimiz günde 3 milyon insana dokunuyor. Yaklaşık 1,5 milyon sağlık çalışanımız var. Bunların yaklaşık 253 bini, sizler gibi hekim. 271 bin hasta yatağımız var. Türkiye'nin her yerinde sağlık hizmetini en iyi şekilde veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültelerine bu yıl dereceyle giren öğrencilerle bir araya geldi.

Memişoğlu, buluşmada, sağlık hizmetleri, hekimlik mesleği ve hekim adaylarının üniversite süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerin, Türkiye'nin geleceğinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, "Zorluğu tercih etmek idealizmdir. Siz de idealizminizi kaybetmeyin. Kendinize ideal edinin. Hekimlik, empati duymaktır, diğergamlıktır. Hekimlik bir duygu mesleğidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, gençlere, "Ailelerinizi ihmal etmeyin. Anne babalarınız ve sizi yetiştiren, emek veren insanlara vefanızı hiç unutmayın çünkü buraya gelmenizi sağlayan, sizi canlarından daha çok seven insanların sayesinde buradasınız. Bu vefayı da unutmayın." çağrısında bulundu.

Türkiye'nin 20 yılda sağlık alanında çok büyük yol kat ettiğinin altını çizen Bakan Memişoğlu, "Şu anda sağlık sistemimiz günde 3 milyon insana dokunuyor. Yaklaşık 1,5 milyon sağlık çalışanımız var. Bunların yaklaşık 253 bini, sizler gibi hekim. 271 bin hasta yatağımız var. Türkiye'nin her yerinde sağlık hizmetini en iyi şekilde veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Memişoğlu, programın sonunda öğrencilere stetoskop hediye ederek, başarılar diledi.

Kaynak: AA
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