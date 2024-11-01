Memik Kibarkaya'nın 'Parmak İzlerim' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Ressam Memik Kibarkaya'nın parmaklarıyla çizdiği resimlerden oluşan "Parmak İzlerim" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kuğulu Sanat Galerisi'nde açılan sergide sanatçının 35 çalışması bulunuyor.

Fırça, spatula gibi malzemeler kullanmayan ve resimlerini parmaklarıyla yapan Kibarkaya, genellikle resimlerinde Anadolu'nun doğası ve insanını işliyor.

Sergi 14 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.