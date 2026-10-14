Meme kanserinde erken teşhisin önemi Edirne'de kadın emniyet personeline anlatıldı

Trakya Üniversitesi ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, kadın emniyet personeline yönelik meme kanseri farkındalık konferansı düzenledi.

Trakya Üniversitesi ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, meme kanserinde erken teşhis ve düzenli taramanın önemi ele alındı.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ burada yaptığı konuşmada kanser vakalarındaki artışa dikkati çekerek meme kanserinin yalnızca hastaları değil, ailelerini ve toplumu da etkilediğini belirtti.

Erken teşhis ve tedavinin önemini vurgulayan Üstündağ, "Bütün amacımız bu farkındalık çalışmalarıyla varsa bir hastalığın erken teşhis edilmesini, erken tedavi edilmesini ve olumsuz sonuçlar ortaya çıkmadan hem bireyin hem toplumun bundan etkilenmesini en aza indirmek." dedi.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eylem Bayır da bilimsel bilginin üniversite dışına taşınarak toplumla buluşturulmasının önemine değindi.

Meme kanserinin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Bayır, kurumlar arası iş birliğiyle farkındalığın artırılabileceğini ifade ederek, "Bugün burada atılan her adım bir kadının, bir annenin, bir evladın hayatını kurtarma potansiyeline sahiptir." diye konuştu.

Konferansta, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sernaz Topaloğlu, Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Derya Karabulut ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Emre Aytin, meme kanserinde erken teşhis, düzenli kontroller ve hastalığa karşı farkındalığın artırılmasının önemine ilişkin bilgi verdi.

Konferansa, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Polis Eşleri Derneği Edirne Şube Başkanı Canan Ayhan, akademisyenler ve emniyet personeli katıldı.

Kaynak: AA