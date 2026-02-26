Haberler

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, akademisyenleri makamında ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, akademisyenleri makamında ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenleri ile bir araya gelerek özel gereksinimli çocukların rehabilitasyon süreçlerini görüştü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenlerini makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarete, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Canpolat ile Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Benhur Şirvan Çetin katıldı.

Ziyarette, belediye bünyesinde hizmet veren Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli çocukların rehabilitasyon süreçlerinin güçlendirilmesi ile sağlık, gelişim ve sosyal hayata katılım süreçleri konuları görüşüldü.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış

MSB de açıklamasında doğruladı! Şehit pilot canını hiçe saymış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Mehmet Ali Erbil'den boşanan Gülseren Ceylan'dan ilk sözler! Gözyaşlarına boğuldu

Mehmet Ali Erbil'den tek celsede boşanan Ceylan'dan ilk sözler
İbretlik bir hikaye daha: Para suyunu çekince eski işine geri döndü

İbretlik bir hikaye daha
Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Süper Lig'e koşan takım da akıma ayak uydurdu

Binlerce etkileşim alan video! Akıma onlar da katıldı
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol