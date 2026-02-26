Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, akademisyenleri makamında ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenlerini makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarete, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Canpolat ile Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Benhur Şirvan Çetin katıldı.

Ziyarette, belediye bünyesinde hizmet veren Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli çocukların rehabilitasyon süreçlerinin güçlendirilmesi ile sağlık, gelişim ve sosyal hayata katılım süreçleri konuları görüşüldü.