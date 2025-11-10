Haberler

Melikgazi Belediyesi'nden Vergi Ödemeleri Duyurusu
Melikgazi Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödemelerinin başladığını duyurdu. Ödemeler 1 Aralık'a kadar yapılabilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, emlak ve çevre temizlik vergisinin son günün 1 Aralık Pazartesi günü olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, emlak ve çevre temizlik vergisinin son günün 1 Aralık Pazartesi günü olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bir vatandaş olarak vergi görevinin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Vergilerin Melikgazi ilçesinde yatırıma dönüştüğünü belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Her yıl iki taksit halinde ödenen emlak ve çevre temizlik vergisinde ikinci taksit ödemeleri başladı. Vergi mükellefleri ödemelerini son gün olan 1 Aralık Pazartesi gününe kadar gerçekleştirebilecek. Vergilerini ödemek isteyen vatandaşlarımız, belediyemizin ana hizmet binasında bulunan veznelerden hafta içi 08.30-17.30 arası ödeme yapabilirler. Belediyeye gelme imkanı olmayan vatandaşlarımız ise internet adresimizden kredi kartı veya banka kartı ile de ödeme yapabilir. Belediye olarak rekor anlamda birçok hizmeti hayata geçiriyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
500
