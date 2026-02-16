Haberler

Başkan Palancıoğlu, Tınaztepe Sosyal Tesisleri'nde kursiyerlerle bir araya geldi

Başkan Palancıoğlu, Tınaztepe Sosyal Tesisleri'nde kursiyerlerle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe Sosyal Tesisleri'nde kursiyerlerle bir araya gelerek eğitim ve sportif faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi. Ayrıca Tınaztepe Akıl Küpü Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, KPSS kurslarının yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe Sosyal Tesisleri'nde eğitim gören kursiyerlerle bir araya gelerek, Tınaztepe Akıl Küpü Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, sosyal tesislerde çeşitli eğitimleri ve sportif faaliyetleri hayata geçirdiklerini bildirdi.

Birçok sosyal tesiste çeşitli eğitimler verdiklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Akıl Küpü Kütüphanemiz yoğun şekilde tüm öğrenciler tarafından kullanılıyor. Aynı zamanda da özellikle KPSS vasıtasıyla devlet memuru olmak isteyen kardeşlerimiz var. Birçok sınıfımızda yoğun bir taleple E-KPSS ve KPSS kursu açmış bulunuyoruz. Buradaki öğrencilerimizi ziyaret ettik, gerçekten sınıflar dolu. Dolayısıyla şu anda sosyal tesislerimiz eğitim amaçlı da güzel bir şekilde kullanılıyor. Burada da birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşlarımız sosyalleşiyor, eğitim alıyor, sportif faaliyetler yapabiliyor. Özellikle Tınaztepe Sosyal Tesislerimizde yüzme havuzumuzun olması buraya ayrı bir değer katıyor."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

"İran'da şehit olmayı terfi sayan insanlarla..."
Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak

Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak
Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşini havuzda boğmaya çalıştı

Kardeşiyle yasak aşk yaşayan hamile eşine kabusu yaşattı
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

"İran'da şehit olmayı terfi sayan insanlarla..."
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Haziran'daki ilk transferinin taksitini şimdiden ödüyor
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj