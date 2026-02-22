Haberler

Melikgazi Belediyesinden iaşe kolisi dağıtımı

Melikgazi Belediyesinden iaşe kolisi dağıtımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melikgazi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayında iaşe kolisi dağıttı. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yardımların etkili bir şekilde ulaştırıldığını vurguladı.

Melikgazi Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere iaşe kolisi dağıtıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için güçlü ve özverili bir ekibin çalıştığını ifade etti.

Belediye olarak birçok alanda hizmet yaptıklarını anlatan Palancıoğlu, bunlardan en önemlisinin sosyal belediyecilik gereği ihtiyaç sahibi ailelere yardım ederek, her türlü desteği verdiklerini belirtti.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayında iaşe kolilerinin dağıtımını artırdıklarını vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Binlerce ailemize yardım ediyoruz. Eşinden ayrılmış var, parçalanmış aileler, yaşlılar, yetim ve öksüz çocuklar, engelliler var. Bu kardeşlerimize sahip çıkmak adına iaşe kolileri ve aynı zamanda zekat, fitre ve diğer desteklerle de sahip çıkıyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi ise belediye olarak sadece iaşe kolisi vermekle kalmıyor aynı zamanda halısından yatağına, çekyatına kadar ev ihtiyaçları neyse ona da yardımcı oluyoruz. Sağ olsun meclis üyelerimiz, başkan yardımcısı ve müdür arkadaşlarımızla birlikte sadece bugün 434 ailenin evine girilerek yardımcı olundu. Bugün gün boyu onlara destek vermekle günümüzü tamamladık. Hayırseverlerimize de çok teşekkür ediyorum. Sessiz sedasız, kimsenin bilgisi olmadan maddi destek veriyor ve kardeşlerimizin gerekli ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Belediye ile hayırseverler el ele olunca da birçok sorun çözülüyor."

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi

Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Bu köyde ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor

Bu köyde Ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor
Kendi kullandığı aracın altında kaldı: Türk sineması gibi

Film değil gerçek! Şoför koltuğunda oturduğu aracın altında kaldı
Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor

Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
'Mavi poşet' detayı vahşeti aydınlattı

"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı

Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı