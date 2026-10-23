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Melania Trump, Ukrayna'nın Oleşki kentinde 29 Ekim'den geçerli özel ateşkes sağladı

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Beyaz Saray, Melania Trump'ın Oleşki için Rusya ile Ukrayna arasında özel ateşkes sağladığını bildirdi. 29 Ekim'den geçerli ateşkes, kentteki yaklaşık 2 bin yaşlı ve 50 çocuk için insani yardım girişi ve tahliye hazırlığına imkan verecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Rusya ile savaşan Ukrayna'nın Herson bölgesinde iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için özel bir ateşkes sağladığı bildirildi.

Beyaz Saray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Melania Trump'ın, Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olarak, sadece yaşlı ve çocukların yaşadığı Oleşki kenti için "özel bir ateşkes" sağladığı belirtildi.

Açıklamada, "First Lady Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında Oleşki şehriyle sınırlı bir ateşkes sağlamayı başardı. Her iki ülke de insani yardımın girişine izin vermek ve belirlenmiş güvenli bir geçiş yoluyla sivillerin tahliyesine hazırlık yapmak için Oleşki'deki tüm askeri faaliyetleri geçici olarak durdurma konusunda anlaştı." ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın, "Oleşki, felaketin eşiğindeki bir cephe şehri. Oleşki'nin kalan nüfusu çoğunlukla acil tıbbi yardıma, ilaca, yiyeceğe ve temiz suya ihtiyaç duyan yaşlılardan oluşuyor." sözlerine yer verilen açıklamada, ateşkesin 29 Ekim'den itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, ateşkesin şartlarını belirlemek için Melania Trump'ın Rus ve Ukrayna liderliğiyle doğrudan çalıştığı, her iki ülkeyle de görüşmeleri başlattığı ve tarafları uzlaştırdığı vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, Ukrayna'nın güneyindeki Oleşki kentinin savaş öncesinde yaklaşık 24 bin kişilik bir nüfusa sahip olduğu, bugün kentte çoğunluğu şehri terk edemeyen yaklaşık 2 bin yaşlı ile 50 çocuğun yaşadığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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