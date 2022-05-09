Meksikalı ressam İrpin'deki sembol köprüyü açık hava atölyesine çevirdi

Meksikalı ressam Roberto Marquez, tablolarıyla Ukrayna'da yaşanan savaşın gerçek yüzünü dünyaya göstermeyi amaçladığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaş devam ederken Marquez, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin destek çağrısı üzerine ülkeye geldi.

Savaşın devam ettiği Ukrayna'daki kentleri tek tek gezen Marquez, burada gördüklerini ve insanların yaşadıklarını resimlerine aktarıyor.

"Resim fırçaları da birer silah"

Kiev bölgesindeki İrpin kentinin girişinde saldırılarda vurulan köprünün altında tablo çizen Meksikalı Marquez, Ukrayna'da bulunma amacını AA muhabirine anlattı.

"Robenz" takma ismiyle de bilinen Marquez, yıllardır sanatla uğraştığını ve savaş başladığında Ukrayna'ya geldiğini belirterek "Zelenskiy, ülkesinin desteğe ihtiyacı olduğunu söylediğinde buraya gelme kararı aldım. Çünkü resim fırçaları da birer silahtır. Çizdiğim resimlerle farkındalık yaratacağımı umuyorum." dedi.

Rus saldırılarına maruz kalan Ukrayna'daki kentleri gezdiğini ve bu şehirlerde gördüklerini resimlerine döktüğünü anlatan Marquez, "Çizim yaparken olayların gerçekleştiği yerde olmalıyım. Olayların yaşandığı yer burasıdır. Bulunduğum nokta çok duygusal. Vurulan köprü altında resim çizerken insanlar gelip yaşadıklarını anlatıyorlar. Ben de bu bilgileri tablolarımda kullanıyorum. Stüdyoda bu konuyu ele alsaydım, taze bilgilere sahip olamazdım. Tahminler üzerine çizim yapardım." diye konuştu.

Son çizdiği resmi Zelenskiy'e armağan ettiğini söyleyen Marquez, şunları söyledi:

"Çizdiğim tüm resimleri belirli bir şehre adıyorum. Tablolarımda, Rus ordusunun saldırıları, Buça, İrpin gibi kentlerindeki katliamlar, evlerin bombalanması, insanların saldırılardan korkusu ve kaçışı var. Mesela bu resimde Zelenskiy var. Kötülükle savaşan at, Zelenskiy'i simgeliyor. Resimlerimde, Ukrayna'da yaşanan savaşın gerçek yüzünü dünyaya göstermek istiyorum. Çalışmalarım, savaşa karşı olduğumu ve insanların öldürülmesini protesto ettiğimi gösteriyor."

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşın "aptalca" olduğunu ifade eden Marquez, bu konuda Rusya'nın "yüzde 100" hatalı olduğunu söyledi.

Marquez, "Olaylar 2022'de yaşanıyor. İnsanlar ölüyor. Bu doğru değil. Yaptığım belki ufak bir şey. Ancak birçok ülkenin Ukrayna'ya ufak yardımları bir araya getirildiğinde büyük bir etki yaratabiliyor." dedi.