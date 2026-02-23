Haberler

Meksika'da Uyuşturucu Karteli Lideri "El Mencho" Ordu Operasyonunda Öldürüldü

Meksika ordusu, Jalisco eyaletinde düzenlenen operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin lideri Nemesio Oseguera Cervantes'i öldürdü. Oseguera, ülkenin en kanlı suç örgütlerinden birinin başında bulunuyordu.

MEKSİKO, 23 Şubat (Xinhua) -- Meksika ordusunun ülkenin batısındaki Jalisco eyaletinde düzenlediği operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin kurucusu ve lideri Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü. Oseguera Cervantes, "El Mencho" lakabıyla tanınıyordu.

Üst düzey askeri yetkililer, operasyonun pazar günü Tapalpa belediyesinde gerçekleştirildiğini teyit etti. Meksika medyası, operasyonu ülkenin en kanlı ve en güçlü suç örgütlerinden birine indirilen büyük darbe diye niteledi.

Aslen Michoacan eyaletinden olan Oseguera Cervantes'in uyuşturucu kaçakçılığı işine girmeden önce avokado toplayıcısı olarak çalıştığı biliniyor. ABD, uzun süredir Meksika'da en çok arananlar arasında yer alan Oseguera Cervantes'in yakalanmasını sağlayacak bilgi karşılığında 15 milyon ABD dolarına varan ödül verileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua
