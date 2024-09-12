Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü Ankara'da kutlandı

Meksika'nın bağımsızlığının 214. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Yardımcısı Ekinci, buradaki konuşmasında, kutlamada bulunmaktan mutluluk ve onur duyduğunu dile getirerek, "Bu yıl Meksika'da başkanlık ve genel seçimlerin başarıyla sonuçlandığına tanıklık etmiş bulunuyoruz. Yeni seçilen hükümetle de uyum içinde çalışacağımıza eminiz." dedi.

Ekinci, Türkiye ve Meksika'nın birçok büyük medeniyete ve eşsiz kültüre ev sahipliği yaptığını ve bu durumun küresel meseleler karşısında ortak bir bakış açısının paylaşılmasına neden olduğunu ifade etti.

2013'ten bu yana Stratejik Ortak olan iki ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel ve kalkınma alanlarında büyük bir işbirliğine sahip olduğunu söyleyen Ekinci, "Türkiye ile Meksika arasındaki güçlü işbirliği ve ortak noktalar, ülkelerimizi hem ikili hem de çok taraflı ilişkilerinde mükemmel iki ortak haline getirmektedir. G20 ve MIKTA üyesi olarak işbirliğimiz, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu dönemde geniş bir uluslararası alana yayılmaktadır." diye konuştu.

Ekinci, 2023'te iki ülke ticaret hacminin yaklaşık 2,5 milyar dolar olduğunu belirterek, bu rakamlarla Meksika'nın Latin Amerika ve Karayipler'deki en büyük ikinci ticaret ortağı haline geldiğini söyledi.

Üst düzey ziyaretlerin ilerleyen dönemlerde devam etmesinin iki ülkenin ilişkilerine katkı sağlayacağını dile getiren Ekinci, "Esasen ilişkilerimizde mesafeyi artık engel olarak görmüyoruz. Aksine mesafe bizim için daha fazla motivasyon kaynağı oluyor, daha fazlasını keşfetme, daha çok çalışma ve daha iyisini başarma merakımızı besliyor." ifadesini kullandı.

Ekinci, Türkçe dil kurslarına ve 2022'de Meksika şehrinde açılışı yapılan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ndeki kültürel etkinliklere gösterilen ilginin, halklar arasındaki dostane bağların bir yansıması olduğunu vurgulayarak, turizm rakamlarının da somut dostluk bağlarına işaret ettiğini söyledi.

"Her iki ülke de farklı coğrafi bölgeler arasında kesişim noktaları"

Büyükelçi Hernandez de resepsiyona katılan misafirlere teşekkür ederek, "Mühim bir ülke ve iyi bir dostumuz olan Türkiye'de bu kutlamaya öncülük etmek benim için büyük bir onurdur." dedi.

Meksika ve Türkiye'nin birçok yönden güçlenmiş sağlam bir bağa sahip olduğunu belirten Hernandez, "Dünya Turizm Örgütüne göre en çok ziyaret edilen ilk 10 ülke arasındayız ve G20, OECD ve Meksika, Endonezya, Kore Cumhuriyeti, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın üyesiyiz." diye konuştu.

Hernandez, iki ülkenin uluslararası hukuka ve çok taraflılığa saygıyı teşvik ettiğini vurgulayarak, "Her iki ülke de farklı coğrafi bölgeler arasında kesişim noktaları olmakta ve uluslararası barışa olan güçlü bağlılığını sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Şubat ayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Meksika'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Hernandez, "Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'u MIKTA'nın Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılımı sırasında ağırlamaktan onur duyduk. Meksika Turizm Bakanı Miguel Torruco bu sene iki kez İstanbul'u ziyaret etmiştir." dedi.

Hernandez, Meksika Deniz Kuvvetlerinin Yelkenli Eğitim Gemisi "Cuauhtemoc"un Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak üzere İstanbul'a geldiğini, ayrıca ülkesinin 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 200'den fazla kişiden oluşan kurtarma ekibi ve insani yardım gönderdiğini belirtti.

Konuşmaların ardından geleneksel Meksika dansı gösterisi yapıldı ve misafirlere yemek ikram edildi.