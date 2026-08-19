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Sheinbaum: ABD'nin vize iptalleri siyasi amaçlı

Sheinbaum: ABD'nin vize iptalleri siyasi amaçlı
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Meksikalı siyasetçilerin vizelerini iptal etmesinin siyasi amaçlı olduğunu belirterek, Meksika'nın ABD seçimlerinde bir malzeme olmadığını ve kararları Meksikalıların verdiğini söyledi.

MEKSİKO, 19 Ağustos (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Meksikalı siyasetçilerin vizelerini iptal etmesinin siyasi amaçlı olduğunu söyledi.

Sheinbaum salı günkü basın toplantısında bu tür eylemlerin yeni bir şey olmadığını ve Meksika'nın tarih boyunca ABD'de bir seçim malzemesi olarak kullanıldığını belirtti.

Sheinbaum, "Daha önce de belirttiğimiz gibi Meksika, ABD seçimlerinin bir malzemesi değildir. ABD'liler seçimlerde asıl olarak Meksika'ya değil, ABD içinde yaşanan sayısız soruna odaklanmalı" dedi.

Meksika-ABD ilişkisini "boyun eğmeden koordinasyon" diye niteleyen Sheinbaum, "Meksika'da kararları Meksikalılar verir, başkası değil. Ne ABD Dışişleri Bakanlığı ne de ABD Adalet Bakanlığı, Meksika'da ne olacağına karar veremez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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