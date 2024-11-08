Meksika'da terk edilmiş kamyonette 11 ceset bulundu
Meksika'nın Guerrero eyaletinde bir kamyonetin kasasında 2'si çocuk olmak üzere 11 kişinin cesedi bulundu. Olayın organize suç örgütü Los Ardillos tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği belirtiliyor.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Chilpancingo kentindeki Del Sol otoyolunda, terk edilmiş bir kamyonete ilişkin polise ihbarda bulunuldu.
2'Sİ ÇOCUK 11 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
Polis ekipleri, kamyonetin kasasında 2'si çocuk 11 kişinin cesedini buldu. Emniyetten yapılan açıklamada bu olayı organize suç örgütü Los Ardillos'un gerçekleştirmiş olabileceği belirtildi.