Meksika'da yolcu otobüsü, kamyonla çarpıştı: 24 ölü, 5 yaralı
Meksika'nın Nayarit eyaletinden Ciudad Juarez'e giden yolcu otobüsü, mısır taşıyan kamyonun ayrılan dorsesine çarptı. Kazada 24 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Meksika'da yolcu otobüsünün mısır taşıyan kamyondan ayrılan dorseye çarparak devrilmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
24 YOLCU CAN VERDİ
Meksikalı yetkililer, ülkenin güneyindeki Nayarit eyaletinden ABD sınırındaki Chihuahua eyaletine bağlı Ciudad Juarez kentine giden otobüsün yolda kaza yaptığını ifade etti. Kazada 24 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, yaralanan 5 kişinin Zacatecas eyaletindeki hastanede tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.
OTOBÜS DORSEYE ÇARPMIŞ
Zacatecas'daki ulusal muhafız yetkililerinden Juan Manriquez Moreno, mısır yüklü dorsenin otoyolda kamyondan ayrıldığını ve otobüsün dorseye çarpmasının ardından devrildiğini belirtti. Zacatecas Eyaleti Genel Sekreteri Rodrigo Reyes Mugüerza da kazanın meydana geldiği otoyolun trafiğe kapatıldığını ifade etti. Mugüerza, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.