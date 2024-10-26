Üye Girişi
Haberler

Meksika'da yolcu otobüsü, kamyonla çarpıştı: 24 ölü, 5 yaralı

Meksika'da yolcu otobüsü, kamyonla çarpıştı: 24 ölü, 5 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'nın Nayarit eyaletinden Ciudad Juarez'e giden yolcu otobüsü, mısır taşıyan kamyonun ayrılan dorsesine çarptı. Kazada 24 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Meksika'da yolcu otobüsünün mısır taşıyan kamyondan ayrılan dorseye çarparak devrilmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Meksika'da Otobüs Kazası: 24 Ölü, 5 Yaralı

24 YOLCU CAN VERDİ

Meksikalı yetkililer, ülkenin güneyindeki Nayarit eyaletinden ABD sınırındaki Chihuahua eyaletine bağlı Ciudad Juarez kentine giden otobüsün yolda kaza yaptığını ifade etti. Kazada 24 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, yaralanan 5 kişinin Zacatecas eyaletindeki hastanede tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Meksika'da Otobüs Kazası: 24 Ölü, 5 Yaralı

OTOBÜS DORSEYE ÇARPMIŞ

Zacatecas'daki ulusal muhafız yetkililerinden Juan Manriquez Moreno, mısır yüklü dorsenin otoyolda kamyondan ayrıldığını ve otobüsün dorseye çarpmasının ardından devrildiğini belirtti. Zacatecas Eyaleti Genel Sekreteri Rodrigo Reyes Mugüerza da kazanın meydana geldiği otoyolun trafiğe kapatıldığını ifade etti. Mugüerza, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel

Ciudad Juarez Güvenlik 3-sayfa Ulaşım trafik Güncel Yaşam Mısır Kaza

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

 Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

 MHP'de istifa depremi! 8 ilçe başkanı birden görevi bıraktı

MHP'de istifa depremi! Hepsi birden görevi bıraktı
İmamoğlu, kendisine tepki gösteren vatandaşa böyle yanıt verdi: Sen bayağı çirkinsin

İmamoğlu'nun vatandaşa yanıtı olay oldu: Sen bayağı çirkinsin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.