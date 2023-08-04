Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir bina, su borusunun patlaması sonucu açılan devasa çukurun içine devrildi. Bina enkazının kaldırılması, su tesisatındaki arızanın giderilmesi ve çukurun kapatılması amacıyla bölgede çalışma başlatıldı.

- Meksika'da bir bina yolda oluşan dev çukurun içine devrildi

MEXİCO CİTY - Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir bina, su borusunun patlaması sonucu açılan devasa çukurun içine devrildi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'nin kuzeyindeki Gustavo A. Madero ilçesinde bir spor salonunun yer aldığı bina, su borusunun patlaması sonucu temeli hasar görerek yolda açılan çukurun içine devrildi. Yetkililer, çukurun 29 Temmuz Cumartesi günü oluştuğunu ve çukurun hemen yanında yer alan boks salonu olarak kullanılan binanın tahliye edildiğini açıkladı. Yaklaşık 8 metre genişliğinde, 10 metre uzunluğunda ve 8 metre derinliğinde olan çukura yan yatan binada can kaybı ve yaralanan olmadı.

Mexico City yerel yönetiminden uzmanlar, oluşan çukurun şimdilik çevrede yaşayanlar için herhangi bir risk oluşturmadığını açıkladı. Bina enkazının kaldırılması, su tesisatındaki arızanın giderilmesi ve çukurun kapatılması amacıyla bölgede çalışma başlatıldı.