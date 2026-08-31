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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Mekke Anlaşması'nda Kurumsallaşma Adımı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Mekke Anlaşması'nda Kurumsallaşma Adımı
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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıda, anlaşmanın kurumsallaştırılması amacıyla Suudi Arabistan'da bir sekretarya kurulması, ilk genel sekreterin Pakistan'dan olması ve üç yıl süreyle görev yapması kararlaştırıldı.

(ANKARA) - Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıda, anlaşmanın kurumsallaştırılması amacıyla Suudi Arabistan'da bir sekretarya kurulması, ilk genel sekreterin Pakistan'dan olması ve üç yıl süreyle görev yapması kararlaştırıldı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarının Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla teşkil edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi formatında İstanbul'da bir araya geldiği belirtildi.

Üç ülkenin, bölgelerinde sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanmasını teminen, bölgesel sahiplenme anlayışıyla, Mekke Anlaşması'nın sunduğu çerçeve dahilinde birlikte çalışma kararlılıklarını teyit ettikleri vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Bu hedef doğrultusunda, krizlerin barışçıl çözümünü teşvik etmek üzere, gerilimin düşürülmesine ve itidali sağlamaya yönelik gayretleri desteklemeyi sürdüreceklerdir. Bugün, üç ülke dayanışmalarını güçlendirecek, kollektif caydırıcılık ve savunmalarının muteberliğini ve etkinliğini sağlayacak, adil, kapsayıcı ve kalıcı barışa yönelik bölgesel gayretlere ve iş birliğine dayalı güvenliğe katkıda bulunacak şekilde, Mekke Anlaşması kapsamındaki iş birliğinin daha da kurumsallaştırılması için adımlar atma hususunda mutabık kalmışlardır.

Mekke Anlaşması çerçevesinde yürütülecek çalışmaları desteklemek üzere Suudi Arabistan'da bir Genel Sekreter'in başkanlığında Sekretarya kurulacaktır. Sekretarya'ya ilk olarak Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden, üç yıl süreyle görev yapacak bir Genel Sekreter başkanlık edecektir.

Müşterek faaliyetler aracılığıyla, savunma sanayi iş birliği, ortak teknoloji geliştirilmesi ve ortak üretim yoluyla savunma yeteneklerinin ve silahlı kuvvetlerinin uyumunu güçlendirmek üzere de çalışacaklardır. Üç ülke, Mekke Anlaşması'nı kurumsallaşmış ve kararlı bir şekilde uygulayarak bölgesel barış ve istikrara gerekli katkılarda bulunacaklardır."

Kaynak: ANKA
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