Mehmet Serhan Tayşi, Rami Kütüphanesi'nde Anıldı

Mehmet Serhan Tayşi, Rami Kütüphanesi'nde Anıldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Rami Kütüphanesi, vefatının 10. yılında Mehmet Serhan Tayşi'yi düzenlenen bir panel ile andı. Panelde Tayşi'nin kültür ve ilim dünyasına katkıları ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Rami Kütüphanesi, vefatının 10. yılında Mehmet Serhan Tayşi'nin anıldığı bir panele ev sahipliği yaptı.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, "Ali Emiri'nin İzinde Bir Ömür" başlığıyla düzenlenen panelde Tayşi'nin kültür ve ilim dünyasına katkıları ele alındı.

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik ve İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin'in açılış konuşmalarında, eski Millet Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü ve yazar Tayşi'nin ilim adamı kimliği, eserleri ve Ali Emiri'ye duyduğu bağlılık vurgulandı.

İbrahim Hakkı Yiğit'in yönettiği panelde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Taha İmamoğlu ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cumhur Ersin Adıgüzel ile kültür tarihçisi Dursun Gürlek konuşmacı olarak katıldı.

Mehmet Serhan Tayşi'nin Osmanlı düşünce dünyasına yaptığı katkılar, kütüphanecilik anlayışı ve yazma eserler üzerine çalışmalarının ele alındığı programa, merhumun eşi Elif Tayşi ile dostluk ettiği isimler de katılarak hatıralarını paylaştı.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
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