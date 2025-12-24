Haberler

TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Eker, MAÜ'de "İnsan, Toplum ve Medeniyet" dersine konuk oldu

TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Eker, MAÜ'de 'İnsan, Toplum ve Medeniyet' dersine konuk oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, Mardin Artuklu Üniversitesinde düzenlenen programda insan, toplum ve medeniyet kavramlarını ele alarak, gıda güvenliği ve su kirliliği gibi önemli sorunlara dikkat çekti.

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, Mardin Artuklu Üniversitesince (MAÜ) düzenlenen "İnsan, Toplum ve Medeniyet" dersinin konuğu oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MAÜ Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen programda Eker, insan, toplum ve medeniyet kavramlarını tarihsel ve düşünsel boyutlarıyla ele aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eker, insanı yalnızca biyolojik bir varlık olarak tanımlayan yaklaşımların eksik kaldığını belirtti.

Medeniyet kavramını değerlendiren Eker, toplumların inanç ve değerlerinin şehirleri, şehirlerin ise medeniyetleri inşa ettiğini ifade etti.

Eker, şunları kaydetti:

"Dünyada yaklaşık 2 milyar insan fizyolojik açlık yaşıyor. Yeterli gıdaya erişse bile sağlıklı ve dengeli beslenemiyor. 1,2 milyar insan temiz içme suyuna erişemiyor. Su, toprak ve hava kirliliği kalıcı etkiler doğuruyor. Bu durum tarımsal üretimi, gıda kalitesini ve toplum sağlığını doğrudan tehdit ediyor."

Eker daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lewandowski'nin Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı

Fener'den istediği maaş ortaya çıktı! Rakamı duyan ''Yok artık'' diyor
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Lewandowski'nin Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı

Fener'den istediği maaş ortaya çıktı! Rakamı duyan ''Yok artık'' diyor
Karşı cinse ait fotoğrafları beğenen eşe emsal ceza

Fotoğraf beğenirken iki kez düşünün! Cebinizden servet çıkabilir
Dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle öldürdü

Eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında öldürdü