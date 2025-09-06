Haberler

Mehmet Demir, Bilecik'in Pazaryeri İlçesini Ziyaret Etti

Güncelleme:
AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Bilecik'in Pazaryeri ilçesini ziyaret etti. Demir, ilçe başkanlığına yaptığı ziyarette çalışmalar hakkında bilgi aldı ve daha sonra ziyaretler gerçekleştirdi.

Demir, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey ve partililerce karşılandı.

AK Parti İlçe Başkanlığında Karabey'den çalışmaları hakkında bilgi alan Demir, daha sonra belediyeye geçti.

Başkan Zekiye Tekin ile görüşen daha sonra Dereköy'de ev ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Demir, 2 gün önce çiftliği yanan Hüseyin Çakır'ı ziyaret ederek, "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
