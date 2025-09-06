Mehmet Demir, Bilecik'in Pazaryeri İlçesini Ziyaret Etti

Ak Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Bilecik'in Pazaryeri içesini ziyaret etti.

Demir, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey ve partililerce karşılandı.

AK Parti İlçe Başkanlığında Karabey'den çalışmaları hakkında bilgi alan Demir, daha sonra belediyeye geçti.

Başkan Zekiye Tekin ile görüşen daha sonra Dereköy'de ev ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Demir, 2 gün önce çiftliği yanan Hüseyin Çakır'ı ziyaret ederek, "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.