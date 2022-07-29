Mehmet Ali Özpolat Vefatının Birinci Yıl Dönümünde Anıldı

Haber: GAYE ŞEYMA CAN- Kamera: İSMAİL IŞIK

CHP'de Genel Başkan Yardımcılığı, İstanbul milletvekilliği, Parti Meclisi üyeliği, İstanbul İl Başkanlığı, ilçe başkanlığı görevlerinde bulunan Mehmet Ali Özpolat vefatının birinci yılında anıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Örgütleri, örgüt yapan kadrolarıdır. Bütün büyük hikayelerin gerisinde yükü omuzlamış kadroları vardır. Geçmiş dönem il başkanlarımızdan Mehmet Ali Özpolat, inançlı kararlı ve çalışkan bir kadroydu her şeyden önce ayrıca partimizin değerlerine bağlı çok sıkı bir örgütçüydü" dedi.

Mehmet Ali Özpolat'ın ölümünün birinci yılı dolayısıyla, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin yanı sıra çok sayıda ilçe başkanı ve hayatını kaybeden parti üyelerinin aileleri katıldı.

Törende, Mehmet Ali Özpolat'ın yanı sıra hayatını kaybeden eski CHP İstanbul İl Başkanı Yeter Büyükdurmuş, geçmiş dönem İstanbul İl Başkan yardımcıları Eyüp Büyükdurmuş ve Kemal Gülhan ve il başkanlığı emekçilerinden Metin Buket'in de isimleri hazırlanan "Bellek Çınarı"na asıldı.

"MEHMET ALİ ÖZPOLAT KARARLI VE ÇALIŞKANDI"

Törende kısa bir konuşma yapan Canan Kaftancıoğlu, "Örgütleri, örgüt yapan kadrolarıdır. Bütün büyük hikayelerin gerisinde yükü omuzlamış kadroları vardır. İnanmadan başarı gelmez, çalışmadan işlerin üstünden gelinmez, kararlılık olmadansa zorluklarla baş edilmez" dedi. Kaftancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmiş dönem il başkanlarımızdan Mehmet Ali Özpolat, inançlı, kararlı ve çalışkan bir kadroydu her şeyden önce ayrıca partimizin değerlerine bağlı çok sıkı bir örgütçüydü. Yine yakın zamanda kaybettiğimiz Yeter Ablamız ve Eyüp Ağabeyimiz, Kemal kardeşimiz ve partimizin il binamızın emekçisi Metin kardeşimiz ve onların şahsında anacağımız bugün anacağımız belki de on binlerce parti emekçimiz, partimizin neferleriydi.

Yakın zamanda kaybettiğimiz Mehmet Ali Özpolat, Yeter Büyükdurmuş, Eyüp Büyükdurmuş, Kemal Gülhan, Metin Buket'in şahsında ilk çınarlarımızı asarken bizleri yalnız bırakmadığınız, geçmişi geleceğe taşırken yanımızda olduğunuz için teşekkür ederim."

Kaftancıoğlu'nun ardından söz alan Mehmet Ali Özpolat'ın eşi Nejla Özpolat, "Söylenmesi gerekenleri il başkanımız söyledi. Eşim iyi bir parti emekçisiydi" diyerek herkese teşekkür etti.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise Bellek Çınarı'ndaki yaprakların yavaşça çoğalmasını temenni ettiğini belirterek, "Yapraklar dökülmesin yeter" dedi.