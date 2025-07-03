Mehmet Ali Atak Zara Kaymakamı olarak göreve başladı

Mehmet Ali Atak Zara Kaymakamı olarak göreve başladı
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Balıkesir Gömeç Kaymakamlığından Zara Kaymakamlığına atanan Mehmet Ali Atak, ilçeye gelerek görevine başladı. İktisat mezunu olan Atak, daha önce Mülki İdare Amirliği görevinde bulunmuştu.

Zara Kaymakamlığına atanan Mehmet Ali Atak, görevine başladı.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Balıkesir Gömeç Kaymakamlığından Zara Kaymakamlığı atanan Atak, ilçeye geldi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1991 yılında doğan Atak, 2015 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

Aynı yıl ikinci lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlayan Atak, 2019 yılında 107. dönem Isparta kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı.

Geçen yıl Balıkesir Gömeç Kaymakamlığı görevine atanan Atak, son kararnameyle Zara Kaymakamlığı görevine atandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
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