TRT'de, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası'na özel yayınlar yapılacak

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 89. yılında TRT ekranlarında hazırlanan özel içeriklerle anılacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, İstiklal Marşı'nın yazarı, şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası'na özel hazırlanan içerikler, TRT ekranları ile radyolarında izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.

Fotoğraflar üzerinden Ersoy'un yaşamındaki derin izler ve önemli dönüm noktalarının ele alındığı "Işıkla Gölgeler Arasında: Mehmet Akif Ersoy" belgeseli, yarın saat 20.30'da TRT 2'de ekrana gelecek.

Milli şairin düşünce dünyasını, "Safahat"tan seçilmiş sahneler ve alanında uzman isimlerle yapılan röportajlar eşliğinde bugüne taşıyan "Akif: İdealin Peşinde" belgeseli, 27 Aralık saat 20.30'da TRT 2'de izlenebilecek.

Ersoy'un 7 kitaptan oluşan "Safahat" adlı eserini mercek altına alan, Doç. Dr. Nuri Sağlam'ın moderatörlüğündeki "Sahaftan Sesler" programı, 22-28 Aralık'ta her gün 18.30'da TRT 2'de yayımlanacak.

"Akif" filmi TRT 1'de ekrana gelecek

Mehmet Akif Ersoy'un, Kurtuluş Savaşı döneminde verdiği mücadeleyi ve İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini konu alan "Akif" filmi, 27 Aralık saat 15.10'da TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

İstiklal Marşı'nın kabul ediliş öyküsünü konu alan "O Günün Hikayesi: İstiklal Marşı'nın Kabulü" belgeseli, 27 Aralık saat 21.45'te TRT Belgesel ekranında izlenebilecek. Belgesel, 24 Aralık saat 17.30 ve 27 Aralık saat 18.45'te TRT Türk ekranında olacak.

"Rafadan Tayfa"nın Mehmet Akif Ersoy özel bölümü TRT Çocuk'ta sunulacak

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi "Rafadan Tayfa", Mehmet Akif Ersoy'a özel bölümüyle 27 Aralık saat 10.30, 15.30 ve 19.20'de TRT Çocuk ekranında izlenebilecek.

Ersoy'un bestelenmiş şiirleri, 27 Aralık saat 16.30'da TRT Radyo sanatçılarının icrasıyla "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Konseri" programında TRT Müzik izleyicisiyle buluşacak.

TRT Türk'te yayımlanacak "Rehber" programı, 25 Aralık saat 17.00'de canlı yayınla ekrana gelecek. Milli şairin hayatı, eserleri, sanatı ve fikirlerinin ele alınacağı "İstanbul Stüdyosu" programı ise 27 Aralık saat 14.00'te canlı yayınla ekranda olacak.

"Mehmet Akif Ersoy Belgeseli" 22 Aralık saat 17.25'te TRT Kurdi'de yayımlanacak.

TRT Radyolarında da günün anlam ve önemine özel içerikler dinleyicilerle buluşacak.