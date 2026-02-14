Haberler

Mehmet Ağar'dan İçişleri Bakanı Çiftçi'ye Hayırlı Olsun Ziyareti

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çiftçi, Ağar'a teşekkür ederek nazik ziyaretini değerlendirerek sosyal medya üzerinden duyurdu.

Çiftçi, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1992 yılında Erzurum Valiliği de yapmış, İçişleri ve Adalet Eski Bakanı Sayın Mehmet Ağar'a nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
