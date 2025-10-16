Haberler

Medya Sektöründe İş Hukuku Uluslararası Kongresi İzmir'de Başladı

Medya Sektöründe İş Hukuku Uluslararası Kongresi İzmir'de Başladı
Güncelleme:
Dokuz Eylül Üniversitesi ile Medya İşçileri Sendikası işbirliğinde düzenlenen kongrede, basın özgürlüğü ve medya çalışanlarının hakları konuşuldu. 11 ülkeden 41 katılımcı ile gerçekleşen etkinlikte, basın emekçilerinin korunması ve sendikal haklar vurgulandı.

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Medya İşçileri (Medya-İş) Sendikası işbirliğinde organize edilen "Medya Sektöründe İş Hukuku Uluslararası Kongresi" başladı.

DEÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Hukuk Fakültesi Büyük Konferans Salonu'ndaki programın açılışında yaptığı konuşmada, basın çalışanlarının yalnızca işçi değil aynı zamanda bir hak savunucusu olduğunu söyledi.

Basın özgürlüğünün öneminin altını çizen Sancakdar, basın emekçilerinin haklarının güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

DEÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Refik Korkusuz ise basın mensuplarının dünyadaki gelişmeleri duyurmada önemli bir rol oynadığını ifade ederek, basın iş hukukunun daha etkin ve gelişmiş bir şekilde uygulanması için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı da basın kuruluşlarında sendikal örgütlenmenin önemini anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından programa çevrim içi bağlanan Cezayir Badji Mokhtar-Annaba Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selmani Hayette, yaptığı sunumda silahlı çatışmalar sırasında gazetecilerin korunması gerektiğini vurguladı.

Hayette gazetecilerin toplumun bilgiye erişiminde kritik bir rol üstlendiğini ve savaş bölgelerinde uluslararası hukuk kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, "Uluslararası hukuk, gazetecileri sivil kişiler olarak kabul eder ve korunmalarını zorunlu kılar." dedi.

Medya çalışanlarının hakları, basın özgürlüğü, ulusal ve uluslararası düzeyde basın çalışanlarının haklarını koruma mekanizmaları, basın mensuplarının güvenliği, sendikal haklar ve medya sektöründeki zorluklar ile çözüm önerilerinin ele alındığı kongre, yarınki oturumların ardından tamamlanacak.

Programda 11 ülkeden 41 katılımcı yer alıyor.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
