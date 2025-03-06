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Rusya'dan Macron'a çok sert karşılık: Sonsuza kadar ortadan kaybolacak

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkesini Avrupa için tehdit olarak nitelendirmesine ilişkin, "Kendisi en geç 14 Mayıs 2027'de sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve özlenmeyecek" ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın 2030'a kadar ordusunu 40 milyar eurodan fazla harcamayla 3 bin tank ve 300 savaş uçağıyla daha da büyütmeyi planladığını, Avrupa'nın güvenliği için tehdit olmayı sürdürdüğünü söylemişti.

"AVRUPA'NIN GELECEĞİNİ MOSKOVA VE WASHİNGTON BELİRLEYEMEZ"

ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdürmemesi halinde Avrupa ülkelerini hazır olması gerektiğini dile getiren Macron, "ABD'nin yanımızda olacağını inanmak istiyorum ama olmazsa hazır olmalıyız" dedi. ABD ve Rusya arasındaki görüşmeleri değerlendiren Macron, şöyle konuşmuştu: "Barışa giden yol Ukrayna'nın terk edilmesinden geçmez. NATO'ya ve ABD ile olan ortaklığımıza bağlı kalmaya devam ediyoruz ancak daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Avrupa'nın geleceği Moskova ve Washington'da belirlenemez."

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RUSYA TARİH VERDİ

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkesini Avrupa için tehdit olarak nitelendirmesine ilişkin, "Kendisi en geç 14 Mayıs 2027'de sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve özlenmeyecek." ifadesini kullandı.

Medvedev, Rusya'yı Avrupa ve Fransa için tehdit oluşturmakla suçlayan Macron'a sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

"TEHDİT OLUŞTURMUYOR"

Macron'un ismini "Micron" şeklinde yazan Medvedev, "Micron'un kendisi bir tehdit oluşturmuyor. Kendisi en geç 14 Mayıs 2027'de sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve özlenmeyecek." görüşünü paylaştı. Macron, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın 2030'a kadar ordusunu 40 milyar avrodan fazla harcamayla 3 bin tank ve 300 savaş uçağıyla daha da büyütmeyi planladığını, Avrupa'nın güvenliği için tehdit olmayı sürdürdüğünü söylemişti.

Rusya'dan Macron'a çok sert karşılık: Sonsuza kadar ortadan kaybolacak
Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmet Kaya:

Yani dünya kaçtan büyükmüş ABD’de de Rusya’dan da o anlama geliyor değil mi çocuklar

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