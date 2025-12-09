Medtronic Spark, Türkiye'de Darüşşafaka öğrencileriyle etkinlik gerçekleştirdi

MEDTRONİC, gençlerin içindeki merakı ateşleyecek, yeteneklerini ortaya çıkaracak ve sağlık teknolojilerinde çeşitliliği artırmaya yönelik küresel girişimi 'Medtronic Spark' kapsamında Türkiye'de etkinlik düzenledi. Darüşşafaka'dan 110 öğrenci, Medtronic Türkiye'nin İstanbul'daki İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen programa katıldı.

2030 yılına kadar dünya genelinde 11 milyon sağlık teknolojisi çalışanına ihtiyaç duyulacağı öngörülürken, gençlerin bu alandaki kariyer olanaklarına ilgisini artırmayı amaçlayan programda öğrenciler, Medtronic gönüllüleri eşliğinde robotik cerrahi ve sanal gerçeklik uygulamalarını içeren atölyelere katıldı. Etkinlikte öğrencilerin teknolojiye yönelik meraklarını artıracak deneyimler sunuldu.

Medtronic Türkiye'den yapılan açıklamada, Medtronic Spark girişiminin dünya genelinde 1 milyon öğrenciyi eğitim, mentorluk ve burs, gibi imkanlarla desteklemeyi hedeflediği belirtildi. Program ile öğrencilerin sağlık teknolojileri alanındaki becerilerini geliştirmelerine ve gelecekteki kariyer fırsatlarına erişim sağlamalarına katkı sunmasının amaçlandığı ifade edildi. Darüşşafaka'dan katılan öğrenciler, 80 Medtronic çalışanı gönüllünün rehberliğinde düzenlenen interaktif etkinliklerde, iş birliği, problem çözme ve yaratıcılık gibi becerilere yönelik uygulamalara da katıldı.

Medtronic Spark Programı hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Medtronic Spark, dünya genelinde 1 milyon öğrenciyi sağlık teknolojisi kariyerlerine yönlendirmeyi hedefleyen 10 yıllık küresel bir girişimdir. Bu girişim, büyüyen sağlık teknolojisi yetenek açığını üç temel programla ele almayı amaçlar: Medtronic Spark Yenilikçi Laboratuvarları, Medtronic Spark Yeterlilik Programları ve Medtronic Spark Bursu.

"Sağlık teknolojileri alanında lider bir şirket olarak Spark Programını; gençlere ve onların ailelerine gelecek için umut verme ve yarının sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlama adına heyecan verici bir fırsat olarak görüyoruz. Bu girişim eğitim ve kariyer fırsatlarına erişim sağlayarak, öğrencilerin gelecekte yüksek talep görecek beceriler geliştirmesine yardımcı olacak.

"Medtronic Spark Bursu, sağlık teknolojisi ve ilgili alanlarda eğitim almak isteyen öğrencilerin finansal engelleri aşmasını sağlamak amacıyla maddi destek sağlar. Ayrıca öğrencilere derece veya sertifika programlarını tamamlamaları için de yardımcı olmayı hedefler. Program, uygun ülkeler listesinde yer alan 76 ülkedeki öğrencilere açıktır. Türkiye bu listeye dahildir."

'NEREDEN GELDİĞİNİZ, NEREYE GİDECEĞİNİZİ BELİRLEMEZ'

Medtronic Vakfı Başkanı ve Medtronic Küresel Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Direktörü Dr. Sally Saba, "Eğitime çok önem veren bir ailede, Mısır'da doğdum. Tıp eğitimimi tamamladıktan sonra Amerika'ya taşındım. Ancak oraya gittiğimde kariyerimi birçok kez değiştirmek zorunda kaldım. Birkaç yıl sonra yeniden tıp alanına döndüm. Şimdi ise kendimi, dünya çapında çalışanların ve gençlerin eşit fırsatlarla bu alanlarda ilerleyebilmesi için çalışmalar yapmaya adadım. Hem Medtronic'te Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Direktörü olarak görev yapıyorum hem de Medtronic Vakfı'nın başkanlığını yürütüyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun öğrencilere ve çocuklara tavsiyem şu: Nereden geldiğiniz, nereye gideceğinizi belirlemez. Büyük düşünmek, öğrenmeye açık olmak ve hayal etmek çok değerli. Sağlık teknolojileri alanında da bu değerlere her zaman ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

'GENÇLERİN BU TEKNOLOJİLERİ GÖZLEMLEYEREK İÇLERİNDEKİ POTANSİYELİ KEŞFETMELERİNİ AMAÇLIYORUZ'

Türkiye, Rusya, Orta Doğu ve Orta Asya Bölge Başkanı Ayhan Öztürk, "Medtronic Spark, global ölçekte yürüttüğümüz bir proje. Dünyada 1 milyon genci, medikal teknoloji sektöründe mühendislik, tasarım ve bilim temelli alanlara yönlendirmeyi ve bu sektöre katılımlarını teşvik etmeyi hedefliyoruz. Türkiye ayağında Darüşşafaka'dan yaklaşık 100 öğrenciyi ağırladık. Eğitim merkezimizi ziyaret ederek teknolojinin gittiği yönü görmelerini, merak duygularının gelişmesini istedik. Türkiye, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında güçlü bir eğitim altyapısına sahip. Bu nedenle burada genç yeteneklerle buluşmak bizim için çok değerliydi. Sağlık teknolojileri büyük bir hızla büyüyor ve teknoloji bu alanı doğrudan etkiliyor. Yazılım, yapay zeka ve yeni tasarımlar, sektörün dönüşümünde önemli rol oynuyor. Biz de çocuk yaşlardan itibaren gençlerin bu teknolojileri gözlemleyerek içlerindeki potansiyeli keşfetmelerini amaçlıyoruz. Belki de bu öğrencilerin bazıları ileride biyomedikal mühendisliği veya diğer mühendislik alanlarına yönelerek sektöre katkı sağlayacak. Bu yaşta atılan tohumların gelecekte karşılığını bulacağına inanıyoruz. Sağlık sektörü çok büyük bir alan ve insanların hayatına doğrudan dokunuyor. Bu nedenle yapay zekaya yönelmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Yapay zekanın gelişimi, sağlık sektöründe geniş bir etkileşim alanı yaratıyor" diye konuştu.

Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Medtronic Spark Programı ile hem bu desteğe ihtiyaç duyan çocukları hem de bu alana ilgi duyanları bir araya getiriyoruz. Medtronic olarak topluma katkı sunan bir kurum olma bilinciyle, onlarda bu ilhamı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Sağlık sektöründe büyük atılımlar bekleniyor ve gelecek yıllarda on binlerce yeni mühendise, teknisyene ve sağlık çalışanına ihtiyaç olacağı öngörülüyor. Gençlere özellikle tavsiyem; yapay zeka ve tasarımın birleştiği alanlarda büyük gelişim fırsatları var. Bu alana ilgi duyan herkesin bu yönde kendini geliştirmesi önemli."

'ROBOTİK CERRAHİ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNİ OLUŞTURUYOR'

Medtronic Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Avrasya Bölge Başkanı Majid Kaddoumi de, "Medtronic Spark'ın vizyonu, gençlerimizi ve çocuklarımızı sağlık teknolojileri alanında görmek; onlara bu alandaki heyecanı ve ilhamı yaşatmak. Robotik cerrahi sağlık sektörünün geleceğini oluşturuyor. Robotik cerrahinin ilginç yanı, sonuçların dünyanın neresinde uygulanırsa uygulansın aynı olması. Bu teknoloji, standart ve güvenilir sonuçlar üretme potansiyeline sahip. Gelecekte robotik cerrahiyi yapay zeka ile birleştirerek güçlendirmeyi planlıyoruz. Böylece doktorlar, hastaya özel ameliyat ve operasyon planlamaları yapabilecek. Medtronic İnovasyon Merkezi, hem çalışmalarımız hem de eğitim süreçlerimiz açısından önemli bir rol üstleniyor. Sağlık alanında da çalışanlarımız için de bu eğitimlere sürekli ihtiyaç duyuyoruz. İstanbul'daki Medtronic İnovasyon Merkezi, dünyadaki en gelişmiş merkezlerden biri. Merkezimizde, sahip olduğumuz 70 terapi alanının her biri için simülasyon ve farklı yöntemlerle eğitimler veriyoruz. Her yıl Asya'dan, Avrupa'dan ve Orta Doğu'dan çok sayıda eğitmeni ve sağlık çalışanını burada ağırlayarak eğitimlerini gerçekleştiriyoruz. Burası, hem şirketimizin başarısı hem de hastaların sağlık süreçlerinin gelişimi açısından önemli bir merkez olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.