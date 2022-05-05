MediaMarkt'tan Anneler Günü hediyelerine 'Şimdi al 3 ay sonra öde' hizmeti

MediaMarkt, Anneler Günü kampanyasını yeni ürün ve ödeme fırsatlarıyla sürdürüyor.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, "Ailedeki tüm annelere yakışan hediyeler elektroniğin uzmanı MediaMarkt'ta" diyerek kampanyalarını günler öncesinden başlatan ve herkese uygun hediye alternatifleri sunan MediaMarkt, mevcut kampanyasına yeni ürünler ve ödeme seçenekleri ekledi.

Türkiye genelindeki tüm MediaMarkt mağazalarında, mediamarkt.com.tr'de ve markanın mobil uygulamasında Anneler Günü kampanyası yeni ürünlerle çeşitleniyor.

8 Mayıs'a kadar sürecek kampanyada dikkati çeken ürünler arasında 2 bin 999 TL'den satışa çıkan Huawei GT3 42 mm akıllı saat ve 2 bin 699 TL'ye satışa sunulan Xiaomi Mop Essential robot süpürge bulunuyor.

Hediyeni "Şimdi al 3 ay sonra öde"

MediaMarkt'ın Anneler Günü kampanyasında bu ürünlere ek olarak daha birçok ürün bulunurken annesine akıllı telefon almak isteyenlere de özel fırsatlar sunuluyor. MediaMarkt, seçili Samsung Galaxy Serisi akıllı telefonlarda "şimdi al, faizsiz masrafsız 3 ay sonra öde" fırsatı uyguluyor.

MediaMarkt, geçen yıl annelerin "gerçekten" ne istediğine dair bir araştırma da gerçekleştirmişti. MediaMarkt'ın Yöntem Research ile düzenlediği "Anneler ne ister" araştırmasının sonuçlarına göre her 3 anneden 2'si (yüzde 66) ev işlerinde hayatlarını kolaylaştıracak hediyeler bekliyordu. Yine her 3 anneden 2'si de bunun elektronik bir alet (yüzde 62) ya da küçük ev aleti (yüzde 60) olmasını istemişti.