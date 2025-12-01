Medeniyet Teknopark'ın, TeknoKöprü programı gerçekleştirildi

MEDENİYET Teknopark'ın girişimcileri sektörün lider kurumlarıyla bir araya getirmeyi hedefleyen TeknoKöprü programı, bu kez Migros One iş birliğiyle gerçekleştirildi.

TeknoKöprü'nün temel amacı, girişimcilerin geliştirdikleri ürün ve hizmetleri büyük ölçekli firmalara doğrudan sunmaları, gerçek iş birliği fırsatlarının konuşulduğu bir zemin oluşturulması, siparişe dayalı Ar-Ge, proje geliştirme ve inovasyon süreçlerinin desteklenmesi olarak konumlanıyor. Bu vizyon doğrultusunda düzenlenen Migros One buluşmasına 30'dan fazla girişimci başvuruda bulundu ve 50'nin üzerinde katılımcı etkinlikte yer aldı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Sekreteri ve Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, TeknoKöprü etkinliğinin girişimcilik ekosistemi için büyük önem taşıdığını vurguladı. Tak, bugün yine ekosistemin en kıymetli günlerinden birini yaşadıklarını belirterek, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin girişimcilik ve teknoloji tabanlı büyümeye stratejik bir önem verdiğini ifade etti. Üniversitenin hem akademik girişimciliği desteklediğini hem de startup'ların önünü açarak Türkiye'de üretilen teknolojinin dünyaya ihraç edilmesine katkı sunduğunu söyledi. Açıklamasında, TeknoKöprü etkinliğinin güçlü teknolojiler geliştiren, özgüveni yüksek startup'ları büyük işletmelerle buluşturan bir platform olduğunun altını çizen Tak, büyük ölçekli firmaların teknoloji ihtiyaçlarını Medeniyet Teknopark bünyesindeki girişimlerden seçiyor olmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

'TÜRKİYE ADINA GURURLUYUZ'

"Türkiye adına gururluyuz; teknoloji tabanlı büyüme için elimizden geleni yapıyoruz" diyen Tak, etkinlikte otuzdan fazla startup'ın en iyi teknolojilerini sunmak ve iş birliği fırsatları yaratmak için bir araya geldiğini belirtti. Son olarak; İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin eğitimi, öğretimi, sosyal yaşamı ve teknoloji ekosistemiyle güçlü çalışmalar ortaya koymaya devam edeceğini söyleyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Migros One CTO'su Sayın Ömer Başar, Migros One'ın genel yapısını, teknoloji ve inovasyon odaklı faaliyet alanlarını, girişimcilerle kurulabilecek iş birliği modellerini aktaran bir sunum yaptı. Sunumların ardından girişimciler ile Migros One uzmanları arasında birebir görüşme gerçekleştrildi. TeknoKöprü – Migros One buluşması, girişimcilerin kurumsal firmalarla tanıştığı iş birliği fırsatlarının doğduğu ve inovasyonun merkezde olduğu bir etkileşim ortamı sundu.

Migros One Network and Security Başkanı Sezgin Kılıç, Medeniyet Üniversitesi Teknopark bünyesinde düzenlenen TeknoKöprü etkinliğinde yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Kılıç, etkinlikte diğer firmalarla ortak çalışma fırsatlarını değerlendirme imkanı bulacaklarını, girişimcilerin projelerini dinlemenin kendileri için oldukça değerli olduğunu ifade etti.

"Bu buluşma sayesinde hem biz girişimcileri daha yakından tanıma, hem de onlar bizim beklentilerimizi anlama fırsatı buluyor. Karşılıklı bir öğrenme ortamı oluşuyor" diyen Kılıç, etkinliğe katılım sağlamaktan mutluluk duyduklarını vurguladı. Ayrıca Medeniyet Üniversitesi'ne bu imkanı sundukları için teşekkür ederek, TeknoKöprü'nün ekosistem için değerli bir platform olduğunu dile getirdi.

Loops AI kurucu ortağı İlker Selim Zorluloğlu, TeknoKöprü etkinliğinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde gerçekleştirilen sohbetlerin oldukça verimli geçtiğini ifade etti. Zorluloğlu, etkinlik sırasında hem Migros One yetkilileri hem de diğer şirket temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı bulduklarını belirterek, görüşmelerin kendileri açısından oldukça keyifli ve yapıcı olduğunu söyledi. Ayrıca, karşılıklı iş birliği ve birlikte çalışma imkanlarına yönelik detaylı konuşmalar yapma fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Zorluloğlu, bu imkanı sağlayan Medeniyet Üniversitesi ekibine ve TeknoKöprü organizasyonuna teşekkür etti.

Mayadem'in kurucusu Uğur Tılıkoğlu, TeknoKöprü etkinliği kapsamında Migros One ekibiyle gerçekleştirdikleri görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tılıkoğlu, yapılan görüşmenin iki taraf için de değerli bir fırsat olduğunu belirterek, potansiyel iş birliği alanlarının detaylı şekilde ele alındığını ve ortak çalışma ihtimallerinin kendileri için oldukça heyecan verici olduğunu ifade etti. Teknoloji odaklı projeler geliştiren startup'ların büyük şirketlerle bir araya gelmesinin ekosistemin gelişimi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Tılıkoğlu, bu ortamı sağlayan Medeniyet Teknopark ve TeknoKöprü ekibine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

RapidSol kurucusu Emre Yalçınkaya, Migros One ekibiyle gerçekleştirdikleri görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirtti. Yalçınkaya, toplantıda hem mevcut ürünlerini hem de muhtemel iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı bulduklarını, ayrıca farklı projelerde birlikte neler yapılabileceğine ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişi gerçekleştirdiklerini ifade etti. Daha önce katıldıkları TeknoKöprü etkinliğindeki bağlantıların ve fırsatların hala devam ettiğini vurgulayan Yalçınkaya, bu seferki TeknoKöprü buluşmasında da girişimciler için yeni ve değerli kapılar açılacağına inandığını söyledi. Açıklamasını, bu imkanı sağlayan Medeniyet Teknopark ve organizasyon ekibine teşekkür ederek tamamladı.